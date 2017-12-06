UnitedHealth покупает подразделение у компании DaVita

Одна из крупнейших американских компаний медицинского страхования UnitedHealth Group Inc объявила о приобретении подразделения по оказанию услуг первичной и неотложной медицинской помощи у компании DaVita, специализирующейся, в основном, на диализе почек, сообщает Reuters. Сумма сделки – 4,9 млрд долл. наличными.

Это уже вторая крупная сделка для UnitedHealth в 2017 г. В марте компания прибрела компанию Surgical Care Affiliates за 2,3 млрд долл.

Сделка с DaVita позволит UnitedHealth дополнить подразделение Optum сетью из почти 300 клиник, обслуживающих около 1,7 млн пациентов в год.

В 2016 г. объем продаж подразделения по оказанию услуг первичной и неотложной медицинской помощи DaVita составил 4,11 млрд долл.

В DaVita планируют использовать вырученные средства на выкуп акций и погашение долговых обязательств.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»