Генериум стал лауреатом Национальной Премии в области импортозамещения «Приоритет-2017»

17 ноября в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации состоялась торжественная Церемония награждения лауреатов Премии «Приоритет-2017». Проект «Три фактора» компании «ГЕНЕРИУМ» стал победителем национальной премии «Приоритет–2017» в номинации «Фарма».

Первое место в номинации «Фарма» было вручено компании за создание полной линейки отечественных высокотехнологичных препаратов для лечения гемофилии — VII, VIII и IX.

«Три фактора» — это факторы свертывания крови, полученные средствами генной инженерии и восполняющие дефицит собственных факторов крови человека. Важной особенностью проекта является его направленность на импортозамещение и экономию средств государственного бюджета.

Генеральный директор АО «ГЕНЕРИУМ», профессор Д.А. Кудлай: «В относительно короткие сроки удалось избавиться от импортозависимости России от иностранных факторов свертывания крови. Внедрены современные технологии и освоено производство препаратов, отсутствие которых могло создать серьезные риски для пациентов. Экономия средств государственного бюджета с момента начала производства полного спектра наших факторов составила около 10 миллиардов рублей. «Иннонафактор» (IX фактор) для лечения гемофилии В, вошел в Перечень «7 ВЗН» в сентябре 2017 года и с того момента Россия стала единственной в мире компанией, которая освоила производство всех трёх рекомбинантных факторов свертывания крови».

В статусе номинанта на Премию был представлен ещё один препарат компании — «Инфибета». «Инфибета» – это рекомбинантный бета-интерферон человека, который относится к группе препаратов, изменяющих течение рассеянного склероза. Препарат призван обеспечить стратегию импортозамещения и поставляется в регионы в рамках федеральной программы «7 нозологий» с декабря 2011 года.

Производство всех препаратов налажено на территории Российской Федерации. Они изготавливаются в режиме полного цикла на территории биотехнопарка «ГЕНЕРИУМ» во Владимирской области, что позволяет устранить все политические и валютные риски импортозависимости государства. Проекты «ГЕНЕРИУМа» имеют всероссийский охват и значение. В рамках международного сотрудничества уже начались экспортные поставки, которые в дальнейшем будут расширяться.

Препараты компании «ГЕНЕРИУМ» создаются в рамках программы «Фарма 2020» и входят в перечень стратегически значимых лекарственных препаратов, утвержденный распоряжением правительства РФ.

Источник публикации: АО «Генериум»

«Фармацевтический вестник»