Минздрав: маркировка нужна для всех лекарств вне зависимости от цены

Маркировка требуется и для дешевых лекарств. Об этом заявила сегодня глава Минздрава Вероника Скворцова, отвечая на вопрос депутата Госдумы Алены Аршиновой («Единая Россия») во время правительственного часа в Госдуме.

Депутат обратила внимание на то, что препараты дешевого сегмента не подделываются, речь идет об активированном угле, анальгине, валидоле, однако маркировка может повысить их стоимость в разы.

Скворцова выступила за маркировку всех препаратов.

«Проработка ситуации, которую мы видим, запустив уже в пилотном режиме проект, который позволил за месяц открыть 12 уголовных дел, свидетельствует о том, что маркировка нужна не только для дорогостоящих лекарств», — цитирует министра REGNUM .

По ее словам, выявлены случаи перепродажи, вторичного вброса на рынок препаратов, которые государство бесплатно передает в регионы по программе «7 нозологий».

По ее словам, оборудование для маркировки лекарств стоит от 4 млн рублей до 200 с небольшим млн рублей. Для окупаемости самого дорогого оборудования в течение трех лет необходимо увеличить стоимость лекарств на 55 копеек, а если в течение пяти лет, то на 33 копейки.

«Это совсем незначительная прибавка, которая стоит того, чтобы безопасно эти препараты потреблять», — заявила В. Скворцова.

По ее словам, желательно в течение трех лет проект распространить на всю Россию.

Как известно, правительство предлагает осуществить маркировку абсолютно всех лекарственных препаратов в течение 2018 года. Первый заместителя руководителя фракции «Единой России» в Госдуме по законопроектной деятельности Андрей Исаев считает, что это очень сложный технологический процесс и сроки его внедрения стоит пересмотреть.

«В европейских странах на внедрение подобного рода технологий уходит по нескольку лет. Поэтому мы считаем целесообразным пересмотреть сроки внедрения системы в России», – заявил Андрей Исаев.

«Фармацевтический вестник»