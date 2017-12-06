АО «Фарм-Синтез» — 20 лет на рынке

АО «Фарм-Синтез» отметило свой юбилей – 20 лет на фармацевтическом рынке России.

За 20 лет своей деятельности компания добилась больших результатов в области синтеза инновационных молекул и субстанций, во внедрении передовых технологий производства лекарственных средств, в разработке и производстве радиофармацевтических препаратов.

Продукция компании применяется в онкологии, хирургии, онкоурологии, гастроэнтерологии, гинекологии, эндокринологии, реаниматологии и радиоизотопной диагностике.

Достигнутые результаты стали возможны не только благодаря огромным инвестициям в научные исследования, разработки и производство, но в первую очередь благодаря энтузиазму и преданности коллектива.

За 20 лет АО «Фарм-Синтез» собрал и сплотил настоящих профессионалов – ученых, технологов, химиков, врачей, которым по плечу строить стратегические планы и решать любые поставленные задачи.

«Фармацевтический вестник» поздравляет коллектив компании с юбилеем и желает процветания и огромных успехов в достижении самых амбициозных целей!

«Фармацевтический вестник»