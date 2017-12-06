Правительство определило условия госзакупок коронарных стентов и катетеров иностранного производства

Правительство РФ определило ограничения и условия допуска металлических непокрытых стентов для коронарных артерий, стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство (в том числе с нерассасывающимся полимерным покрытием и с рассасывающимся полимерным покрытием), стандартных баллонных катетеров для коронарной ангиопластики, аспирационных катетеров для эмболоэктомии (тромбоэктомии), происходящих из иностранных государств, для закупок для государственных и муниципальных нужд. Соответствующее постановление №1469 от 04.12.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В частности, устанавливается, что все заявки, содержащие предложение о поставке коронарных стентов и катетеров иностранного производства, будут отклоняться при условии подачи хотя бы одной заявки от поставщика российских коронарных стентов и катетеров. При этом предметом одного контракта (одного лота) не могут быть коронарные стенты и катетеры и другие виды медицинских изделий, а также два и более видов стентов для коронарных артерий и катетеров.

Принятие этого документа будет способствовать созданию технологических и экономических преимуществ в целях дальнейшего развития российского производства таких медицинских изделий, считают в правительстве.

Установленные ограничения будут действовать два года со дня вступления постановления в силу.

Документом также определен перечень документов, подтверждающих страну происхождения стентов для коронарных артерий и катетеров.

«Фармацевтический вестник»