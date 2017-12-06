Marathon Group увеличила до 80,1% количество акций ставропольского ЗАО «Биоком»

Marathon Group закрыла сделку по покупке 5% обыкновенных именных акций ставропольского ЗАО «Биоком» у миноритарного акционера. Стоимость сделки не разглашается. Теперь в собственности группы 80,1% акций фармпредприятия (остальные принадлежат руководству завода).

ЗАО «Биоком» специализируется на производстве дженериков (лекарственные средства для лечения расстройств центральной нервной системы, пищеварительного трактата, сердечно-сосудистой системы) и сотрудничает в рамках контрактного производства. Благодаря недавней модернизации предприятия переход с одного препарата на другой занимает не более суток.

В планах компании – увеличение мощности более чем в два раза (до 26 млн упаковок в год) и запуск пяти новых наименований ЛС.

Всего в портфеле ЗАО «Биоком» 22 препарата, 15 из которых входят в перечень ЖВНЛП.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»