РАФМ: аптечные ассоциации усиливают свое влияние

Заключительное в нынешнем году заседание Российской ассоциации фармацевтического маркетинга (РАФМ) состоялось в рамках проходящего в Москве Международного делового медико-фармацевтического форума «Аптека-2017». Круглый стол на тему «Аптечные сети или аптечные ассоциации. Выбор модели развития фармритейла в России» провел главный редактор газеты «Фармацевтический вестник» Герман Иноземцев.

Как отметила генеральный директор аналитической компании ALPHArm Анна Ермолаева, количество аптечных точек в России продолжает расти. На конец октября прирост по отношению к 2016 году составил 7%. Вместе с тем, структуру аптечного сегмента эксперт охарактеризовала как «крайне неоднородную».

Среди субъектов РФ есть регионы, где доля федеральных сетей достигает почти 80% (Пермский край), локальные сети составляют 78% в Ненецком автономном округе, а в Кабардино-Балкарии 62% рынка занимают одиночные аптеки.

Среди главных тенденций аналитик выделила продолжающуюся консолидацию аптечных сетей и ассоциаций. По итогам 2017 года 66% объема рынка в национальной валюте сосредоточен среди топ-300 аптечных сетей, при этом 13% приходится на долю трех ведущих сетей – «Ригла», «36,6» и ГК «Эркафарм», которая, заключив сделку с «Ростой» отодвинула на четвертую позицию «Имплозию».

Безусловный лидер среди аптечных ассоциаций – АСНА, которая продемонстрировала прирост более 100% по отношению к прошлому году. Вместе с тем, генеральный директор этого объединения Александр Шишкин в очередной раз обратил внимание присутствующих, что сама АСНА позиционирует себя не как ассоциацию, а как аптечную сеть.

В свою очередь директор по маркетингу и рекламе «Юнифарма», «Росаптека» и Unident Константин Тиунов убежден, что консолидация аптечных сетей хотя и продолжается, но в ближайшие два-три года будет замедляться. По его мнению, рынок фармритейла будет развиваться в сторону создания локальных аптечных ассоциаций, а, со временем, возможно, будут появляться и ассоциации ассоциаций.

При этом, по словам эксперта, одиночные аптеки и небольшие аптечные сети «не очень интересны ассоциациям, так как они не могут достаточно эффективно работать с производителями и дистрибьюторами».

Эту мысль развил генеральный директор проекта «ВЕСНА» (Всероссийское Единое Содружество Независимых Аптек) Александр Фридман.

«Несетевая и мелкосетевая розница, с которой мы столкнулись, отличается тотальной безграмотностью, – заявил он. – В подавляющем большинстве случаев нам даже приходится дистанционно объяснять им, на какую кнопочку нажать, чтобы выгрузить отчет. Эти аптеки в принципе не понимают, что такое маркетинг».

В силу сложившихся реалий, ассоциации не стремятся набрать как можно больше участников.

«Успех ассоциации не определяется количеством аптек, наоборот, погоня за максимальным их числом может навредить», — подчеркнул гендиректор Союза независимых аптек «ПроАптека» Евгений Коротков, добавив, что из созданного фармдистрибьютором «Протек» объединения было исключено более 300 неэффективных участников.

Управляющий партнер «Проектирование систем управления», консультант по увеличению прибыльности бизнеса Павел Лисовский привел несколько критериев, которые для аптечной сети могут служить сигналом для вступления в ассоциацию.

Среди перечисленных критериев – слабое управление основными процессами и продажами, не налаженная работа с фармпроизводителями, локация в районах с небольшим количеством фармпредставителей, отсутствие валовой прибыли, малое количество точек в сети, наличие склада и оптовой лицензии.

«Во всех этих случаях, если вас берут в крупное маркетинговое объединение – надо вступать», – советует эксперт.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»