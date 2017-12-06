Экономия при закупе орфанных препаратов на 2018 год составила 1,8 млрд тенге

По результатам тендерных процедур по закупу орфанных препаратов на 2018 год Единый дистрибьютор закупил 20 наименований лекарств для лечения редких заболеваний на сумму 4,2 млрд тенге. В ходе аукциона удалось сэкономить 1,8 млрд тенге, по сравнению с изначальной суммой, запланированной на этот объем лекарств. В ходе тендера определились поставщики, которые будут поставлять орфанные препараты для населения страны в 2018 году. Победителями тендера стали компании, которые в ходе аукциона на понижение цены предложили наименьшую цену.
Закупленные лекарства будут направлены на лечение пациентов с онкологией, рассеянным склерозом, аутоиммунными и гематологическими заболеваниями. В соответствии с Правилами закупа лекарственных средств, утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729, препараты закупаются по международному непатентованному наименованию по списку, утвержденному приказом Министра здравоохранения, где, помимо наименований и дозировок лекарственных средств, определена предельная цена по каждому лекарству и медизделию, исходя из которой и формируется стартовая цена для аукциона.
Для обеспечения прозрачности и открытости закупа, процедура транслировалась в режиме онлайн на интернет-ресурсе и официальном аккаунте в Facebook Единого дистрибьютора.
Источник: Пресс-служба ТОО «СК-Фармация».