Алкор Био выпустила на рынок антиген вируса простого герпеса

В начале декабря Группа компаний Алкор Био – российский разработчик и производитель наборов реагентов для лабораторной диагностики – выпустила на рынок новый продукт: антиген вируса простого герпеса первого типа (штамм F).

Данный антиген может быть востребован в научно-исследовательских лабораториях и производственных компаниях, поскольку используется в качестве специфического сырья в различных тест-системах.

Антиген вируса простого герпеса первого типа (штамм F) был получен в микробиологической лаборатории ГК Алкор Био, антиген является инактивированным, очищенным препаратом.

Напомним, что ранее микробиологической лабораторией ГК Алкор Био был выпущен антиген Toxoplasma gondii (штамм RH), в составе которого присутствует белок p30 (SAG1). Также будет продолжена работа по получению антигенов других возбудителей инфекций.

Микробиологическая лаборатория была создана в ГК Алкор Био для полного замещения импортного сырья при производстве ИФА — наборов, предназначенных для диагностики инфекций TORCH — комплекса, а также аттестации ПЦР — наборов собственного производства на положительных клинических образцах. Свою работу она начала в конце 2016 года.

Открытию новой лаборатории предшествовало получение лицензии на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах. Лицензия была выдана Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека после проведения всех необходимых проверок.

В 2016 году в проектирование, строительство и оснащение микробиологической лаборатории ГК Алкор Био вложила порядка 13 млн рублей. Лаборатория построена с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил СП 1.3.2322-08.

gmpnews