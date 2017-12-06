В «Ланит» пришли с обысками

В офисе холдинга IT-компании «Ланит» 6 декабря 2017 года провели обыск сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), сообщило издание Tadviser. В пресс-службе «Ланита» заявили, что правоохранительные органы проводят проверку контракта, завершенного в 2012 году, и подчеркнули, что обыск не помешал рабочим процессам.

«Ланит» принимал участие в ряде крупных медицинских проектов, в том числе был оператором Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) в Москве. С 2013 по 2017 год компания заключила несколько контрактов общей стоимостью более 700 млн рублей на поддержку и развитие ЕМИАС.

По данным системы СПАРК-Интерфакс, компанией «Ланит» владеют Георгий Генс (75%) и Татьяна Конник (25%). Выручка от продаж в 2016 году оценивалась в 11,9 млрд рублей, убыток в 2016 году – 1,5 млрд рублей.

Источник: Tadviser.ru

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