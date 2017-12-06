Правительство одобрило законопроект о контрольных закупках лекарств

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект, по которому Росздравнадзор наделяется правом проводить контрольные закупки лекарств и медицинских услуг с целью контроля их качества.

Соответствующими нормами предлагается дополнить законы «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и «Об обращении лекарственных средств». Законопроект разработал Минздрав. Росздравнадзор сможет таким способом проверять соблюдение порядка предоставления платных медуслуг, а также правил отпуска лекарств.

Так государство рассчитывает повысить эффективность контроля за медицинской деятельностью и обращением лекарств и медизделий, говорится в сообщении правительства.

В 2016 году Росздравнадзор провел более 21 тысячи проверок, в ходе которых выявил более 50 тысяч нарушений – в полтора раза больше, чем год назад. Ведомство уничтожило более 7 млн упаковок недоброкачественных и фальсифицированных лекарств. Сейчас для проведения проверок Росздравнадзор должен запрашивать разрешение в правоохранительных органах.

С 2017 года в России действует эксперимент по маркировке лекарств, производители пока подключаются к нему на добровольной основе. С 2019 года маркировка должна стать обязательной для всех лекарств. Соответствующие законы рассматриваются Госдумой. Маркировка поможет отслеживать перемещение лекарств и избежать контрафакта, считают разработчики.

Источник: Правительство РФ

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