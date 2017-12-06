Что национальная лабораторная служба выиграет от централизации

Препарат Газива (обинутузумаб), в локализацию производства которого швейцарская фармкомпания Roche вложила 1,5 млрд рублей, не включен в программу «Семь нозологий». Если Roche в ближайшее время не предоставит Минздраву необходимые данные о его клинико-экономических параметрах, препарат не сможет участвовать в госзакупках как минимум на 2019 год, как планировала Roche.

Roche может не вернуть затраченные на локализацию Газивы инвестиции, высказывает опасение гендиректор российского офиса компании Ненад Павлетич изданию «Коммерсантъ».

Компания планировала, что поставки препарата для больных лимфолейкозом и лимфомой начнутся в начале 2019 года по закупкам в рамках программы «Семь нозологий». Тендеры должны были пройти в конце 2018 года, но Газиву в соответствующий перечень пока не включили.

В Минздраве поясняют, что предоставленных Roche данных о клинико-экономических параметрах препарата оказалось недостаточно для включения его в перечень закупок по «Семи нозологиям», но добавляют, что, если Roche предоставит такие данные, комиссия может вернуться к рассмотрению заявки. Пока препарат есть только в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

В перечень «Семи нозологий» на 2018 год были поданы заявки на 11 препаратов для лечения онкогематологических препаратов, однако все заявки были отклонены профильной комиссией, писал Vademecum. Однако четыре препарата были включены в перечень ЖНВЛП на 2018 год – помимо обинутузумаба, это брентуксимаб ведотин (Адцетрис от Takeda), руксолитиниб (Джакави, Novartis) и карфилзомиб (Кипролис, Amgen).

Сейчас Газива производится на мощностях «Фармстандарта» в Уфе. Roche должна вложить в проект 1,5 млрд рублей, еще 1 млрд рублей – сам «Фармстандарт». Газива – первый препарат, который Roche в России планировала выпускать по полному циклу в объеме около 20 тысяч упаковок ежегодно.

Препарат должен поставляться за рубеж, приоритетное направление – страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорил в августе гендиректор «Фармстандарта» Григорий Потапов. Но Ненад Павлетич утверждал, что вернуть инвестиции за счет экспорта будет невозможно.

Газива – противоопухолевый препарат, предназначенный для терапии хронического лимфолейкоза и фолликулярной лимфомы. Объемы госзакупок обинутузумаба в 2016 году выросли на 35% – до 170 млн рублей. Он занял 44-е место в рейтинге Vademecum «ТОП50 онкопрепаратов по объему госзакупок».

Швейцарская Roche специализируется на производстве препаратов в области вирусологии, онкологии, трансплантологии и ревматологии. Продажи компании в 2016 году составили 50,6 млрд швейцарских франков, чистая прибыль – 9,7 млрд франков.

Выручка российского «Фармстандарта» по МСФО в 2016 году составила 61,8 млрд рублей, чистая прибыль – 8 млрд рублей. Компания производит препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, дефицита гормона роста, гастроэнтерологических, неврологических, инфекционных заболеваний, нарушений обмена веществ, онкологических и других заболеваний.

Источник: Коммерсант

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