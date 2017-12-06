Правительство проведет эксперимент с маркировкой сигарет

Правительство одобрило пилотный проект по маркировке и отслеживанию табачной продукции, который продлится весь 2018 год. По результатам эксперимента правительство примет решение, вводить ли маркировку на обязательной основе.

Распоряжение о старте пилотного проекта по маркировке табачных изделий с 15 января по 31 декабря 2018 года опубликовано на официальном сайте правительства. Для субъектов РФ участие в проекте добровольное – регионы, желающие принять участие в эксперименте, должны подать заявку. Для производителей и импортеров табака, а также оптовых продавцов с 1 июля 2018 года участие обязательное. Согласно тексту документа, методику проведения маркировки в ближайшее время должно представить курирующее проект ведомство – Минпромторг.

До 15 декабря 2017 года министерство должно утвердить требования к информационной системе, которая будет отслеживать движение табака от производителя к покупателю и ее защите. Кроме того, Минпромторг разработает инструкцию для участников проекта, которая будет включать в себя способы идентификации табака, описание необходимого для этого оборудования, алгоритмы внесения информации в информационную систему, методы мониторинга и оценки результатов эксперимента. Предварительные и окончательные результаты проекта Минпромторг представит в правительство в 2018 году.

О проблеме распространенности нелегальных табачных изделий в РФ свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией Nielsen. Рекорд по количеству нелегального табака был достигнут в июне-июле 2016 года. 2,23% рынка составлял контрафакт. По итогам 2017 года этот показатель вырастет до 6,3%, считают эксперты.

Снижение уровня потребления табака с 30,5% до 27% – одна из глобальный целей пилотного проекта «Формирование здорового образа жизни» Министерства здравоохранения к 2025 году. Снижение курения должно положительно отразиться на общей смертности и продолжительности жизни россиян.

Согласно данным ВОЗ, риску преждевременной смерти подвержены 12 млн россиян.

Источник: Правительство РФ

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