МВД выступает против легализации марихуаны в медицинских целях

МВД России выступает против легализации легких наркотиков, таких как марихуана, в том числе и в медицинских целях, заявил 6 декабря на пресс-конференции начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Андрей Храпов (на фото).

«Наше мнение – категорически против, мнение Минздрава – также категорически против… В этом нет никакой пользы, никакого медицинского эффекта, кроме ухудшения ситуации», – цитирует А. Храпова РИА «Новости».

Как отметил начальник главка, в таких странах, как Нидерланды, Уругвай, Мексика, где легализовали марихуану, «правозащитники, здравомыслящие люди приходят к выводу, что это на самом деле было неправильное, ненужное решение».

По его словам, для каждого вида болезни, где можно было бы применять марихуану для лекарственного эффекта, существует масса фармацевтических аналогов, более качественных и более безопасных.

«Употребление марихуаны в любом случае всегда вызывает зависимость. Если человек продолжает длительно ее употреблять, то, как правило, это вызывает определенные изменения психологического свойства», – сказал А. Храпов.

Фото: мвд.рф

«Фармацевтический вестник»