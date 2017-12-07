В штате Мэн аннулирована заявка Amazon на лицензию на фармдеятельность

Регуляторный орган штата Мэн аннулировал заявку на лицензию на оптовую торговлю лекарственными средствами крупнейшей в мире компании интернет-торговли Amazon, сообщает CNBC со ссылкой на RBC Capital Markets. Это ставит под сомнение серьезность планов Amazon выйти на американский фармрынок, считают эксперты.

Как следует из сообщения на сайте фармуправления штата Мэн, заявка была аннулирована 1 декабря на основании того, что в ней не содержалась вся необходимая информация. Amazon даже не попыталась предоставить дополнительные данные.

Представители Amazon не были доступны для комментариев.

Информация о том, что Amazon в ряде штатов получила лицензию на оптовую торговлю лекарствами, опубликованная в газете St. Louis Post-Dispatch в октябре текущего года, вызвала переполох среди аптечных сетей, других оптовиков и компании по управлению льготным обеспечением лекарствами (PBM) Express Scripts. Однако вскоре эксперты успокоили всех, отметив, что эти лицензии не дают Amazon права торговать рецептурными лекарствами, а касаются только уже существующего бизнеса по продажам медизделий.

Между тем, аналитики из RBC Capital Markets считают, что подача заявки в штате Мэн сигнализирует о дальнейших планах компании по выходу на фармрынок, поскольку, по законам штата, бизнес по продаже медизделий не лицензируется. По их мнению, аннулирование заявки в штате МЭН является негативным индикатором того, что Amazon выйдет на фармрынок в ближайшее время, что, в свою очередь, очень выгодно другим участникам рынка.

Amazon пока хранит молчание о своих планах, хотя CNBC уже сообщало о том, что компания ведет предварительные переговоры с дженериковыми компаниями Mylan и Sandoz (дженериковое подразделение Novartis).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»