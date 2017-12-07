Правительство рассматривает вопрос о предоставлении Росздравнадзору права на проведение контрольной закупки

На заседании Правительства РФ сегодня рассматривается проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” и статью 9 Федерального закона “Об обращении лекарственных средств”». 4 декабря документ одобрила Комиссия по законопроектной деятельности.

Законопроектом предлагается дополнить федеральные законы «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «Об обращении лекарственных средств» нормами, предусматривающими применение Росздравнадзором контрольной закупки при государственном контроле в сфере охраны здоровья (качества и безопасности медицинской деятельности, обращения медицинских изделий) и в сфере обращения лекарств в порядке, установленном Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) или муниципального контроля».

Предусматривается проведение контрольных закупок при проверке:

соблюдения медицинской организацией порядка и условий предоставления платных медицинских услуг;

соблюдения запрета на реализацию фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных медицинских изделий;

соблюдения правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения и соблюдения запрета продажи фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств для медицинского применения.

Цель законопроекта – повышение эффективности государственного контроля за медицинской деятельностью, обращением лекарственных средств и медицинских изделий.

«Фармацевтический вестник»