Депутаты опасаются, что аптеки не успеют переоформить лицензии к моменту вступления в силу закона об интернет-торговле

Комитет Госдумы по охране здоровья 5 декабря принял решение рекомендовать депутатам принять в первом чтении проект федерального закона № 285949-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом» и предложить Совету Госдумы включить этот документ в проект порядка работы Госдумы на 13 декабря 2017 года для рассмотрения в первом чтении.

Законопроект разработан в целях реализации законодательного закрепления права осуществления дистанционным способом розничной торговли лекарственными препаратами, отпускаемыми без рецепта.

Также законопроектом предлагается запретить розничную торговлю дистанционным способом рецептурными препаратами, дополнив пункт 1 части 5 статьи 151 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» положением о включении в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено, сведений о сайтах в сети «Интернет», содержащих информацию о розничной торговле рецептурными препаратами дистанционным способом.

По мнению Комитета, предполагаемое вступление документа в силу с 1 января 2018 года требует дополнительного обсуждения в связи с необходимостью принятия соответствующих нормативных правовых актов, а также переоформления аптечными организациями и ветеринарными организациями лицензии на фармдеятельность в связи с планируемым осуществлением розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом.

По мнению Комитета, принятие данного законопроекта будет способствовать повышению доступности лекарственных препаратов для населения.

«Фармацевтический вестник»