«Эркафарм» закрывает аптечные пункты в селах Новосибирской области

Решение о ликвидации ряда аптечных пунктов приняло ОАО «Фармация» – аптечная сеть в районах Новосибирской области, принадлежащая ГК «Эркафарм». Ранее в нее входило 33 филиала. Нерентабельные точки в малых селах после установки онлайн-касс грозили стать для предприятия убыточными. Хотя льготным отпуском они не занимались, во многих населенных пунктах эти аптеки – единственная возможность приобрести лекарства для населения. Жители нескольких районов, в частности Кыштовского и Убинского, опасаются остаться без необходимых препаратов.

Закрытие двух аптечных пунктов в районе подтвердила «ФВ» директор Убинского филиала ОАО «Фармация» Нина Авхачева.

«Снабжать лекарствами население будут ФАПы. При необходимости в районном центре работает наша аптека и еще две», – сказала она.

В населенных пунктах, где аптеки «Фармации» были единственными, продажа лекарств продолжится на базе структурных подразделений центральных районных больниц (ФАП, врачебных амбулаторий, участковых больниц). Такое решение принял Минздрав после переговоров с руководством ОАО «Фармация», состоявшимся 6 декабря.

Пока ведомство не организует эту работу, аптечные пункты не будут закрыты, пообещал министр здравоохранения региона Олег Иванинский.

«Фармацевтический вестник»