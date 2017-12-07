Data MATRIX приступает к проектам в США и Европе

Команда Data MATRIX приступает к двум новым проектам в США и Европе.

Одно из исследований уже инициировано в США, набраны первые пациенты. Однако уже после начала проекта спонсор решил поменять провайдера услуг обработки данных и биостатистики. Data MATRIX возьмет на себя эту часть работы по проекту, в том числе проверит текущий План статистического анализа (SAP). «Передача проекта на таком этапе от одного исполнителя другому не лишена сложностей, однако мы знаем, как вести этот процесс эффективно. Важно понимать, что rescue study для спонсора – это стрессовая ситуация, в которой нельзя быть излишне внимательным», – говорит генеральный директор Data MATRIX Иван Добромыслов.

Другой более масштабный проект готовится к реализации на территории Европы, в нем компания будет отвечать за обработку данных, биостатистику, а также работу с EDC/IWRS. Всего в портфолио Data MATRIX более 150 проектов. Программное обеспечение полностью соответствует международным стандартам CDISC и требованиям 21 CFR Part 11, а данные принимаются Министерством здравоохранения России, FDA и EMA.

Ранее компания открыла свое европейское представительство в Мюнхене.

Источник публикации: Data MATRIX

«Фармацевтический вестник»