Roche стремится стать лидером в сегменте терапии рака легкого

После отставания от конкурентов в сегменте иммунотерапии рака швейцарский фармпроизводитель Roche надеется совершить скачок и стать лидером на обширном рынке ранее не леченных форм рака легкого, сообщает агентство Reuters.

Глава Roche Северин Шван заявил в минувшую среду о реальных шансах и амбициозных планах компании занять лидирующую позицию в сфере иммунотерапии рака.

В то же время, он предупредил о том, что многие инвесторы потеряют деньги, поскольку значительная часть из сотен проводимых в настоящее время клинических исследований оказываются провальными, в результате чего остается лишь несколько победителей.

Оптимизм главы Roche основан на результатах исследования, показавшего, что иммунотерапевтический препарат Tecentriq в комбинации с химиотерапией и более старым препаратом Avastin значительно снижает риск прогрессирования рака легкого.

Исследователи представят данные о выгоде применения Tecentriq по сравнению с химиотерапией и применением Avastin в виде монотерапии в ходе презентации, которая состоится сегодня, в четверг, на медицинской конференции в Женеве.

Шван говорит также о том, что компания обладает потенциалом для занятия лидирующей позиции в терапии первой линии у пациентов с раком легкого. «По всей вероятности, у нас есть препарат, способный изменить стандарт лечения, но нужно дождаться результатов сравнительных исследований с другими препаратами», – сказал он.

Данные по общей выживаемости (ОВ) также будут чрезвычайно важны для окончательного определения победителя в сегменте терапии рака легкого, представляющего собой крупнейший рынок средств для лечения онкологических заболеваний, поскольку одна из основных выгод применения иммунотерапии – обеспечение долгосрочных результатов.

Roche еще не получила данные по ОВ, но начальные наблюдения являются «обнадеживающими»; данные ожидаются в 1-й половине 2018 г. – намного раньше, чем будут получены аналогичные данные по конкурентному препарату для применения в комбинации с химиотерапией, разрабатываемого Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD).

Roche и Merck являются «пионерами» терапии, представляющей собой комбинацию иммунотерапевтического и химиотерапевтического препарата, в то время как AstraZeneca и Bristol-Myers Squibb (BMS) делают ставку в основном на комбинацию двух иммунотерапевтических препаратов, хотя AstraZeneca не удалось продемонстрировать начальную выгоду подобной комбинации, которая изучалась в ходе известного клинического исследования, завершившегося в июле с.г.

В настоящее время продажи Tecentriq, которые в текущем году, по прогнозам, составят около 500 млн долл., значительно отстают от прогнозируемых показателей продаж Keytruda (Merck; 3,7 млрд. долл.) и Opdivo (BMS; 4,8 млрд. долл.), являющихся сегодня лидерами рынка.

Однако, аналитики компании Jefferies считают, что продажи Tecentriq могут достичь 6,2 млрд. долл. к 2021 г., чему будут способствовать многообещающие результаты применения препарата в комбинациях.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»