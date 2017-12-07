Данные системы мониторинга лекарств могут стать бесплатными для производителей

В четверг, 7 декабря, комитет Государственной Думы по охране здоровья провел очередное заседание рабочей группы, на котором представители власти и бизнеса обсудили поправки в закон «Об обращении лекарственных средств», касающиеся внедрения системы маркировки и мониторинга движения лекарственных препаратов. По самому дискуссионному вопросу, который касается сроков введения маркировки лекарств, участники круглого стола к консенсусу не пришли. Зато представлявший правительство глава Росздравнадзора Михаил Мурашко согласился с тем, что информация системы мониторинга должна предоставляться фармпроизводителям бесплатно.

Правда, депутат Госдумы Александр Петров отметил, что тогда расходы по работе и поддержанию системы лягут на федеральный бюджет: «Мы должны понимать, кто понесет расходы. Это дискуссионный вопрос», — сказал он.

Члены рабочей группы смогли договориться лишь об одной принципиальной поправке в закон: что оператором системы мониторинга движения лекарств должна быть назначена организация с государственной формой управления.

Михаил Мурашко с этим согласился, но уточнил, что в этой роли должен выступать федеральный орган исполнительной власти.

Например, эту роль может исполнять Федеральная налоговая служба (ФНС), которая недавно выпустила мобильное приложение, с помощью которого граждане могут проверить легальность промаркированных лекарств и меховых изделий.

Остальные принципиальные поправки, предложенные членами рабочей группы, Мурашко не поддержал. Наиболее дискуссионным остается вопрос о сроках введения системы мониторинга.

Но ни с одним из предложений по отсрочке вступления закона в силу глава Росздравнадзора не согласился. В текущей версии закон за исключением некоторых пунктов вступает в силу с 1 января 2018 года. Однако производители лекарств неоднократно говорили, что они не успеют приобрести до этого срока необходимое оборудование.

Тотальная маркировка может также привести к росту себестоимости дешевых препаратов и, как результат, их вымыванию с рынка, заявляли ранее производители. Поэтому депутаты Госдумы Андрей Исаев и Михаил Тарасенко предложили не маркировать лекарства стоимостью до 100 рублей. Эта инициатива также не прошла: по мнению Мурашко, маркировать нужно все препараты, вопрос лишь в сроках.

Дорабатывать законопроект члены правительства, Госдумы и администрации президента будут в закрытом режиме. Срок, до которого они должны успеть внести поправки — 9 декабря 2017 года.

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