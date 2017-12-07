«Тритон-ЭлектроникС» и Mindray запустят совместное производство медоборудования

Российский разработчик и производитель медоборудования «Тритон-ЭлектроникС» и китайская компания Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co во втором квартале 2018 года начнут совместное производство медоборудования для анестезиологии и реанимации под брендом Triton/Mindray.

Производство разместится на базе «Тритон-ЭлектроникС» в Екатеринбурге.

Это будет не просто отверточная сборка китайских аппаратов, уверяют в «Тритоне»: «В российскую модификацию наркозно-дыхательных аппаратов WATO RUS и мониторов пациента Beneview RUS будут включены измерительные функциональные модули, разработанные компанией «Тритон-ЭлектроникС». Например, серия модулей: капнография в прямом потоке, мониторинг уровня седации и глубины анестезии, мониторинг концентрации газовых анестетиков и прочее».

В компании также отметили, что модификация оборудования существенно снизит стоимость владения им.

Дополнительные возможности для разработки и запуска нового производства «Тритон-ЭлектроникС» получила при софинансировании Минпромторгом РФ в рамках программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».

По оценкам компании, потенциальный объем продаж оборудования Triton/Mindray в 2018–2020 годах составит не менее $10 млн (589,3 млн рублей).

Летом 2017 года российский государственный Фонд развития промышленности (ФРП) запустил две новые программы – «Конверсия» и «Комплектующие изделия». Первая программа позволит предприятиям оборонно-промышленного комплекса получать льготные займы на производство высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения. Вторая направлена на развитие производства комплектующих, не имеющих отечественных аналогов. Предполагается, что эти меры ускорят реализацию проектов по переориентации предприятий ОПК на гражданские нужды, включая медицинскую промышленность.

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