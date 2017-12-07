В Томске разработан новый препарат регулирующий уровень артериального давления

В Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ) в Томске разработали препарат пролонгированного действия, регулирующий уровень артериального давления. Лекарство не требует частого приема и действует, только если давление действительно повышено.

«В последние 30-40 лет разрабатывались только комбинированные препараты с уже известными механизмами действия. Они подходят не всем пациентам, а некоторые формы гипертонической болезни вообще не поддаются коррекции. У нас в основе абсолютно новый механизм действия, поэтому аналогов разработанному средству не существует», — рассказала заведующая кафедрой биофизики и функциональной диагностики СибГМУ Светлана Гусакова.

Действующее вещество томского препарата — предшественник стабильного аналога фактора активации тромбоцитов, который может активироваться в почке и не может активироваться в эндотелии сосудов. Лекарство способно стабилизировать давление на длительное время, причем, если показатели в норме, снижения не произойдет.

«Наиболее опасными считаются утренние подъемы артериального давления, — говорит Светлана Гусакова. — Сейчас пролонгация действия достигается применением нескольких препаратов, а наш можно принять раз в сутки и не переживать за стабильность состояния. Кроме того, гипертоники принимают лекарства постоянно, нужно это или нет, и иногда давление сильно падает. В нашем случае действие избирательное: если у пациента нормальное давление, препарат его не снижает».

Среди преимуществ нового лекарственного средства также низкая токсичность, а следовательно — безопасность. По словам Светланы Гусаковой, есть основания полагать, что препарат будет эффективным для случаев гипертонической болезни, не поддающейся коррекции.

Как только ученые СибГМУ получили из вещества чистую молекулу, они подали заявку на конкурс «Фарма 2020». Победа принесла финансирование от университета, партнеров, а также Минобразования и Минпромторга на общую сумму 44 миллиона рублей. Препарат доказал свою эффективность в ходе доклинических испытаний, но для запуска клинических исследований медикам нужен заинтересованный индустриальный партнер.

«У нас уже много контактов пациентов, желающих принять участие в клинических исследованиях, потому что люди замучены долгими попытками подобрать препарат», — добавила Светлана Гусакова.

Вывод лекарства на рынок с момента начала клинических испытаний займет три-четыре года. При этом его стоимость, как говорят разработчики, не превысит цены существующих гипертензивных препаратов.

gmpnews