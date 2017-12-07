Минздрав РФ: Дешевые препараты надо маркировать в первую очередь

Обязательную маркировку препаратов Министерство собирается внедрить в стране к концу следующего года. Ведущие фармацевтические компании считают, что это вызовет рост цен на лекарства. А производство медикаментов стоимостью менее 100 рублей вообще станет нерентабельным. Депутаты попросили Вернику Скворцову отменить обязательную маркировку хотя бы дешевых лекарств. Но глава Минздрава сообщила — в этом секторе такая мера просто необходима.

Вероника Скворцова: Проработка ситуации, которую мы видим, запустив только в пилотном виде этот проект, который позволили за месяц открыть 12 уголовных дел, свидетельствует о том, что маркировка нужна не только для дорогостоящих лекарств, потому что мы выявили случаи перепродажи, вторичного вброса в рынок препаратов, которые государство бесплатно в регионы поставляет.

В Минзраве говорят, что в последнее время в стране начали активно подделывать растворы, которые вводят внутривенно. А стоимость этих медикаментов не превышает 50 рублей. Пациента, которому вводят фальсификат, потом приходится спасать реанимационной бригаде. Такие препараты, считают в ведомстве, надо маркировать в первую очередь.

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