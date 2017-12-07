Большинство LS-компаний готовы нанимать сотрудников без профильного образования

Международное кадровое агентство Kelly Services провело исследование «Рынок труда в сфере Life Sciences глазами работодателей», опросив представителей крупнейших медицинских, фармацевтических и биотехнологических компаний. Согласно результатам, большинство работодателей лояльны к сотрудникам без медицинского или фармацевтического образования: на их мнении, безусловно, сказывается нехватка квалифицированных кадров в отрасли.

Большинство участников исследования – представители международных компаний-лидеров и участников рынка (83%), 17% – представители российских частных компаний; 69% респондентов работают в фармацевтических компаниях, 14% – в медицинских, 10% – на производителей медицинского оборудования. Практически треть респондентов занимает позиции HR-менеджеров и директоров (27%), более половины опрошенных – представители sales подразделений (52%).

Согласно мнению работодателей, больше всего на работу в их компании соискателей мотивирует заработная плата (73%), а также привлекательный бренд работодателя и хорошая репутация на рынке (62%). В лидерах также оказались возможность обучения и развития (58%), официальное трудоустройство и выплаты (58%), а также социальная роль компании (42%).

«Действительно, отрасль Life Sciences традиционно имеет более высокий уровень зарплат, большинство компаний успешно работают над HR-брендом и вкладывают ресурсы в обучение персонала. Соискатели об этом прекрасно осведомлены: согласно данным опроса Kelly Services «Рынок труда в сфере LS глазами работника», проведенного в марте 2017 года, заработная плата и официальное оформление стали самыми важными факторами при выборе работодателя у представителей мед- и фармсообщества. При этом стоит отметить, что в последние годы среди кандидатов намечается тенденция к комплексному подходу при выборе работодателя. Прошли времена, когда для соискателя важнее всего были уровень заработной платы и соцпакет, а остальные критерии уходили далеко на задний план. Сейчас все факторы – от возможности обучения и работы из дома до официального оформления равнозначно важны», — комментирует Руководитель практики Life Science Kelly Services CIS Мария Овечкина.

А вот местоположение компании, возможность работать из дома и гибкая занятость (по 12%), по мнению работодателей, оказывают наименьшее влияние на мотивацию кандидатов. (рис.1).

Практически половина респондентов (46%) готовы принять на работу кандидата без профильного образования при условии, что у него имеется успешный опыт работы в других отраслях. 27% готовы нанимать соискателей без медицинского/фармацевтического образования, но только при наличии успешного опыта в life sciences; категорически не готовы принимать кандидатов без профильного образования меньше трети (27%) опрошенных. «Дефицит квалифицированных кадров, среди причин которого — демогафическая яма, пришедшаяся на поколение столь популярных сейчас на рынке «игреков» и старение населения страны, привел к тому, что работодатели становятся все лояльнее к сотрудникам без медицинского или фармацевтического образования», — комментирует Мария Овечкина. (рис. 2).

Тем не менее, сотруднику без профильного образования придется работать усерднее, чтобы убедить работодателя в своих способностях и профессионализме. Более 40% представителей LS-компаний признались, что наличие медицинского/ фармацевтического образования является очень важным критерием для построения успешной карьеры в компании; чуть больше — 44% — считают его важным для некоторых специальностей и лишь 16% считают, что для успешной карьеры в их компании наличие профильного образования не важно совсем. (рис. 3).

Интересно также рассмотреть, насколько работодатели сами удовлетворены работой в компании. Согласно исследованию, большинство респондентов считают, что заработная плата и социальный пакет на их позиции в компании соответствуют среднерыночным показателям (61 и 64% соответственно), по 8% полагают, что эти показатели выше средних по рынку. При этом почти треть сотрудников считают заработную плату и соц.пакет неудовлетворительными (27 и 28% соответственно) и отмечают, что эти критерии на их позиции хуже среднерыночных. (рис. 4).

Информация об исследовании:

Данные являются результатом опроса Рынок труда в сфере LS глазами работодателей, проведенного в сентябре 2017 года;

Участие в исследовании приняли 30 российских компаний, из которых: российская частная компания (лидер отрасли) – 7%, российская частная компания (участник рынка) – 10%, международная компания (лидер отрасли) – 38%, международная компания (участник рынка) – 45%.

Направления деятельности компаний участников: 69% – фармацевтика, 14% – медицина, 10% – медицинское оборудование, 4% – биотехнологии, 3% – другое.

Подразделение, в котором работает представитель компании-участник опроса: 27% – HR, 52% – продажи, 7% – финансы, 7% – исследования, 7% – другое.

Kelly Services — мировой лидер в области предоставления эффективных кадровых решений. В России Kelly Services работает с 1993 года и сегодня представлена во всех экономически значимых регионах страны. Kelly Services предлагает широкий спектр услуг: подбор постоянного персонала, предоставление и администрирование труда работников, аутплейсмент, HR-консалтинг и аутсорсинг бизнес процессов.

gmpnews