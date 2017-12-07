На «ФармМедПроме» представлены достижения российской фарм- и медпромышленности

4 декабря в ЦВК «Экспоцентр» открылся Международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения», в рамках которой Минпромторг России уже несколько ред подряд проводит выставку «ФармМедПром», демонстрирующую самые последние достижения отрасли отечественной медицины.

Приветствуя гостей мероприятия заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб отметил, что в этом году стенд рассказывает о новых разработках, продуктах, которые демонстрирует сегодня российская фармацевтическая и медицинская промышленность:

«Представлено большое количество компаний, которые в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013–2020 годы» разработали и вывели на рынок передовые лекарственные препараты, медицинские изделия, технические средства реабилитации».

На экспозиции представлена уникальная технология исследования и визуализации стопы в положении пациента стоя или сидя для эффективной диагностики и планирования лечения, единственная в мире коляска для паракаратэ, первый в XXI веке оригинальный российский препарат для лечения ВИЧ-инфекции. Подобного уровня продукты появляются в мире в количестве не более 10 в год.

«Создание собственных инновационных препаратов, которые можем активно продвигать на другие рынки — то, к чему необходимо стремиться, — подчеркнул замминистра. — Если мы в год будем регистрировать несколько продуктов в России с таким потенциалом, то это будет совершенно другой уровень развития фармацев­тической отрасли в стране».

На стенде Минпромторга также представлено отечественное оборудование для диагностики, в том числе крупное диагностическая техника, оборудование для лабораторной диагностики, одноразовые медицинские изделия, реанимационное оборудование, медицинские холодильники, лазерный комплекс, изделия для реабилитации, оборудование для репродуктивной медицины, препараты как для лечения заболеваний программы «7 нозологий» (обеспечивающей препаратами для лечения редких заболеваний), так и социально значимых заболеваний, препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и многое другое.

Стоит отметить, что «ФармМедПром» — это не только смотр лучших достижений, но и место, где заключаются стратегические контракты. В этом году заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, генеральный директор ФГУП «ЦИТО» Вик­тор Спектор и президент Ассоциации травматологов-ортопедов Мос­квы Николай Загородний заключили соглашение о сотрудничестве. В настоящее время при поддержке Минпромторга России на базе производственной площадки института реализуется инвестиционный проект, в результате которого будут разработаны и запущены в серийное производство имплантируемые медицинские изделия для травматологии и ортопедии мирового уровня. Взаимодействие с врачами позволит максимально быстро воплотить идеи, появляющиеся в клинической практике.

Также был подписан меморандум между компаниями «Тритон ЭлектроникС»(Екатеринбург, Россия) и «Mindray» (КНР), согласно которому планируется организация локализованного в России про­из­водс­тва медицинского оборудования для анестезиологии и реанимации, реализация совместных инициатив по подготовке и продвижению новых проектов. Намерения о сотрудничестве закрепили подписанием соглашения ком­пании «ТВЭЛ», «Русатом Хэл­скеа» и ФГУП «ЦИ­ТО».

Новая модификация оборудования под маркой Triton/Mindray существенно снизит стоимость владения медицинской техникой для конечного потребителя. Теперь лечебные учреждения могут сформировать любую необходимую комплектацию за меньшую цену. Также компания «Тритон-ЭлектроникС» возьмет на себя обязательства по гарантийному и постгарантийному обслуживанию, инсталляции оборудования и обучению персонала.

«Мы уверены в жизнестойкости совместного проекта с нашими китайскими партнёрами. Компания Mindray давно известна на российском рынке и имеет хорошую деловую репутацию. Продукты партнёров уже заслужили доверие покупателей. Поэтому я считаю, что наш совместный проект по локализации оборудования имеет хорошее будущее и будет выгоден для обеих сторон. Мы планируем и дальше углублять сотрудничество в области трансфера технологий, в том числе экспорт наших разработок за рубеж», — прокомментировал Генеральный директор «Тритон-ЭлектроникС» Игорь Лившиц.

Запуск нового оборудования для анестезиологии и реанимации под двойным брендом запланирован на второй квартал 2018 года. В настоящий момент оборудование передано в учреждения Росздравнадзора для проведения государственной регистрации медицинских изделий. Потенциальный объем продаж оборудования в 2018-2020 годах составит не менее 10 млн долларов.

«Сегодня мы начинаем сотрудничество с компанией «Тритон-ЭлектроникС». Мы считаем, что в настоящее время эта компания является наиболее компетентным российским производителем медицинского оборудования. У партнёра есть интересные инновационные разработки, которые можно интегрировать в наши аппараты. К тому же у нас одинаковая точка зрения на стратегию развития рынка медицинского оборудования в России и СНГ. Я думаю, в тесном сотрудничестве с «Тритон-ЭлектроникС» мы сможем создать оптимальные продукты для российских больниц», — сказал Генеральный директор Миндрей Медикал Рус и директора Миндрей Медикал в странах СНГ Xing Chen.

Достижения фармацевтических, медицинских предприятий в развитии отрасли, а также организаций, общественных объединений были отмечены наградами Минпромторга России. В рамках официальной церемонии открытия форума генеральный директор АО «ГЕНЕРИУМ» Дмитрий Кудлай удостоен звания «Почетный химик». Сергей Цыб вручил Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли Российской Федерации генеральному директору Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктору Дмитриеву, президенту Российской ассоциации производителей и поставщиков средств, изделий и техники медицинского назначения Юрию Калинину.

За вклад в развитие отрасли благодарностями также отмечены ведущие предприятия, организации, общественные объединения: АО «Санофи Россия», ООО «НПП «Мелитта», ООО «Центр корпоративных коммуникаций С-ГРУП», АО «Р-Фарм», АО «ЗДРАВМЕДТЕХ-ЕКАТЕРИНБУРГ», АО «Акрихин», Союз профессиональных фармацевтических организаций, ООО «Вириом», АО «НПФ «БИОСС», ОАО «Дальхимфарм», АО «Фарм-Синтез».

gmpnews