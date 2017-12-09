Производитель медоборудования Carl Zeiss купит своего партнера в России

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство немецкой компании «Карл Цейс Бетайлигунгз-Гмбх» о приобретении прав, позволяющих осуществлять функции исполнительного органа ООО «Оптэк», следует из данных базы решений ФАС. Это следствие более глобальной сделки: Zeiss покупает голландскую Optec Holding B.V. С 2009 года компания Optec была эксклюзивным дистрибьютором Carl Zeiss в России, Грузии и странах СНГ.

Как следует из данных информационной системы СПАРК, раньше ООО «Оптэк» принадлежало Carl Zeiss, но в 2010 году перешло к голландской Optec Holding B.V.

В ноябре 2017 года компания Zeiss объявила о покупке контрольного пакета акций Optec Group. С 1 января 2018 года Optec возглавит Михаэль Хубензак.

Компания ОПТЭК представлена на территории России, Грузии, Украины и стран СНГ примерно 300 сотрудниками и управляет 16 дочерними компаниями и филиалами в семи странах. В будущем акции компании будут находиться в совместном владении Zeiss и давнего акционера, семьи фон Корффов. Акции бывшего директора и акционера Optec Group Максима Игельника переходят в полном объеме группе Zeiss, говорится в сообщении компании.

«Несмотря на политические проблемы, мы считаем Россию, Грузию и страны СНГ рынками с перспективным и устойчивым потенциалом роста, – прокомментировал сделку финансовый директор Zeiss Томас Шпитценпфайль. – Покупкой контрольного пакета акций мы демонстрируем нашу уверенность в местных партнерах и заказчиках».

Carl Zeiss – немецкая компания по производству и дистрибуции очковых линз, микроскопов, оптического медоборудования, биноклей. Была основана в 1846 году. Группа представлена в более чем 40 странах мира. В 2016 году выручка компании составила около 4,9 млрд евро.

Optec – разработчик и поставщик медицинских изделий. По данным СПАРК, выручка ООО «Оптэк» в 2016 году составила 2,3 млрд рублей, чистая прибыль – 32,4 млн рублей. Компания стала первым партнером Zeiss в России.

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