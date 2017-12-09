Медикам нужны отечественные расходные материалы для эндоскопов

Как стало известно «ФВ», Минпромторг сформирует Межведомственную комиссию по техническому оснащению и управленческому регулированию отечественного сектора эндоскопии. В комиссию войдут представители Минздрава, Росздравнадзора и Роспотребнадзора для выработки стратегии и задач. Известно, что комиссия планирует получить от зарубежных компаний новые технологии для эндоскопии. Развитие трансферов косвенно подтвердил «ФВ» глава Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин: «Минпромторг уделяет большое внимание совместным разработкам и трансферу высоких технологий, поэтому всегда рады видеть в партнерах зарубежных производителей медтехники».

Как сообщил «ФВ» источник, близкий к Минпромторгу, конкретные шаги и задачи в рамках комиссии еще не сформированы. Алексей Алехин подготовил письма в Минздрав, Росздравнадзор и Роспотребнадзор с просьбой делегировать от каждого ведомства своих представителей в комиссию. После этого межведомственная комиссия сформирует список актуальных задач.

По мнению медиков и отечественных производителей, уместней было бы развивать производство расходных материалов, на которые приходится основная доля затрат. В частности, инициировать запуск производства легирующих устройств. Брендовые эндоскопы стоят как автомобиль – 500-900 тыс. рублей. Если применяются зарубежные расходники, то можно прибавить еще по 15-40 тыс. рублей за насадку. Отечественные насадки в три раза дешевле. При этом российский инструментарий патентован и не уступает импортному. Несмотря на то, что в секторе лапароскопии работает более десяти отечественных компаний, до сих пор не налажен выпуск легирующих устройств, которые применяются во всех областях эндохирургии.

Денис Кунгуров

«Фармацевтический вестник»