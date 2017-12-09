В разработке у фармкомпаний более 2 тыс. препаратов для иммунотерапии рака

Соперничество в области разработки противоопухолевых иммунопрепаратов привело к беспрецедентному росту количества препаратов-кандидатов, пишет Reuters. В настоящее время в исследовательских портфелях фармкомпаний более 2 тыс. разработок.

Это, говорят эксперты, и хорошо и плохо. Плохо с той точки зрения, что пациентам приходится конкурировать за включение в клинические исследования. Кроме того, многие исследования дублируются. В результате множество проектов проваливаются.

Как полагает Айман Шалаби из британского Института исследования рака, около 940 новых препаратов находятся в стадии клинической разработки, а еще 1064 – проходят доклинические исследования.

Только в 2017 г. стартовали 469 новых КИ с участием 52,5 тыс пациентов. Такие данные приводит Европейское общество медицинской онкологии.

Между тем, исполнительный директор швейцарской фармкомпании Roche Северин Шван уверен, что массовое «увлечение» иммунотерапевтическими препаратами для лечения онкозаболеваний приведет многих разработчиков к разочарованию и волне консолидаций.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»