Росздравнадзор приглашает аптечные сети в «зеленую зону»

В рамках форума «Аптека» представители Росздравнадзора рассказали аптечникам, как попасть в престижную «зеленую зону», освобождающую от плановых проверок. В рамках стратегии применения профилактики вместо карательных мер, заведующие и директора аптечных организаций узнали основные этапы риск-ориентированной и категорийной методик госконтроля.

«Сейчас модно быть исполнительным, поскольку вы попадаете по риск-категории в «зеленую зону», а, значит, с плановыми проверками к вам не придут. Но при этом на вас не должны жаловаться покупатели», – сообщила мотивирующую новость начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова (на фото).

Росздравнадзор доложил об исключении со следующего года человеческого фактора при выборе аптечной сети для проверки. Теперь этим займется компьютерная программа на основе собранных с ритейла документов отчетности. Таким образом снизится коррупционная составляющая, а переход на электронный документ создаст максимальную прозрачность по идущим проверкам.

Также Росздравнадзор с нетерпением ждет в 2018 году разрешения на проверку аптек в качестве тайного покупателя. 7 декабря на заседании Правительства РФ были одобрены соответствующие изменения в законодательство. Применяя контрольную закупку, проверяющие смогут ловить первостольников за руку при реализации рецептурных лекарств без рецепта.

Каждый аптекарь отныне должен знать, что весь регламент проверок будет отображаться на сайте Росздравнадзора. Если постановление отсутствует в электронном виде, то инспектор не имеет право вести проверку.

Благодаря разработанным проверочным листам, содержащим перечень исчерпывающих вопросов для бинарных ответов – «да» или «нет», будут стандартизированы все требования. Проверочные листы также можно заполнять в электронном виде. Помимо этого начнется взаимодействие регулятора и аптечников на портале госуслуг. Это позволит объединить работу разных ведомств при подаче документов. Полностью переход на электронный документооборот произойдет уже в 2018 году.

Денис Кунгуров

«Фармацевтический вестник»