Обзор аптечного рынка по итогам III кв. 2017. Интерактивная аналитика

Человек дождя

Анализируя динамику роста (падения) аптечного сегмента рынка ЛС, замечаешь, что производители вместе с логистическими цепочками неутомимо продолжали осуществлять рост цен — средневзвешенная стоимость одной упаковки ЛС выросла в III квартале 2017 г. на 5,2%, что незначительно меньше уровня роста годом ранее (7,4%). Вот только население оказалось не готово поддержать оптимизм продавцов ЛС, и динамика продаж упаковок оказалась диаметрально противоположной: +5,7% в III квартале 2016 г. и -4,5% в III квартале 2017 г.



Представляем рейтинг аптечных сетей по итогам I — III кварталов 2017 – приложение к статье «Человек дождя», опубликованной в «ФВ» №36 за 2017 г.

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Интерактивные обзоры будут открыты для просмотра до 20 января 2017 г., далее они будут доступны только подписчикам «ФВ».

«Фармацевтический вестник»