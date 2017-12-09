Клиенты «Риглы» поддержат фонд «Подари жизнь»

В конце ноября стартовал совместный проект аптечной сети «Ригла», благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь» и Сбербанка России под названием «Поделись сдачей». Сейчас программа действует в трех аптеках «Ригла» в г. Москве (ул. Хабаровская, 12/23, Дмитровское шоссе, д.15 и ул. Земляной вал, д.27). При расчете банковской картой покупатель может пожертвовать средства фонду.

При оплате покупки банковскими картами платежных систем MasterCard, Visa, МИР и CUP клиент может округлить сумму и перевести сдачу на счет «Подари жизнь». Подтвердив каждую транзакцию – оплату товара и перевод средств на счет фонда – он получает от первостольника два чека.

По итогам пилотного проекта до конца января 2018 года к программе будут подключены все аптеки «Ригла» столичного региона. К началу второго квартала того же года в нем будут принимать участие аптеки форматов «Ригла» и «Будь здоров!» во всех регионах присутствия России.

«Аптечная сеть «Ригла» всегда проявляла готовность поддержать благотворительность, мы активно участвуем в работе благотворительного фонда «Протек». Однако программа «Поделись сдачей» для нас – первый масштабный проект такого рода. Сбербанк России уже имеет опыт реализации подобных решений в партнерстве с розничными сетями – специалистам потребовалось лишь адаптировать программное обеспечение и провести обучение первостольников. В реализации программы мы больше полагаемся на инициативу клиента – во входной группе аптек и в прикассовой зоне размещены специальные наклейки, на которых разъясняется порядок участия в ней. Провизор в свою очередь расскажет покупателю о программе, ответит на все вопросы и окажет необходимую помощь», – отметил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

«Мы как фонд с 11-летним опытом работы знаем, насколько благотворителям важны простые и удобные способы помогать, поэтому всегда стремимся к тому, чтобы помощь была частью повседневной жизни человека. Мы очень рады, что к нашей программе «Поделись сдачей» присоединились аптеки «Ригла». Каждый раз, округляя сдачу в аптеках до 10 рублей при безналичном расчете, вы помогаете врачам лечить детей. Потому что именно из таких микропожертвований складываются миллионы, благодаря которым фонд может покупать в больницы лекарства, оборудование, оплачивать лечение вовремя», – прокомментировала директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова.

Аптечная сеть «Ригла» представляет розничный сегмент Группы компаний «Протек». По результатам 9 месяцев 2017 г. сеть насчитывает 1939 аптек в 47 регионах России. Компания развивает три формата аптек: фарммаркеты «Ригла», аптеки у дома «Будь здоров!» и дискаунтеры «Живика».

Выручка сети за I полугодие 2017г., по данным аудированной финансовой отчетности ГК «Протек», составляет 23 млрд 802 млн руб.

Источник публикации: ЦВ «Протек»

«Фармацевтический вестник»