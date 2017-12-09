Прокуратура прикрыла интернет-аптеку, торговавшую незарегистрированными лекарствами из Германии

В ходе мониторинга сети Интернет прокуратура Павловского района Краснодарского края обнаружила онлайн-аптеку, которая торгует незарегистрированными на территории Российской Федерации лекарственными средствами из Германии. Ассортимент аптеки составляет пару десятков наименований, но постоянно растет, так как «появляются новые разработки». В каталоге – изображения медикаментов и содержащееся в них активное вещество, никаких описаний, инструкций по применению нет.

Все цены указаны в евро. Самый дешевый препарат — противогельминтный — стоит 80 евро, самый дорогой – противоопухолевый – 9200 евро. На все товары предоставляется чек из немецкой аптеки. За доставку медикаментов в холодильнике необходимо доплачивать: москвичам 50 евро, жителям других регионов – 120 евро. За срочность – поставка в течение 2 дней – доплата еще 30 евро.

Прокуратура обратилась в суд с заявлением в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц о признании информации, опубликованной на сайте, запрещенной к распространению на территории страны. Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме. В ближайшее время доступ к онлайн-аптеке будет заблокирован.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»