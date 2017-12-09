Минздрав Калининградской области составлял заявки на закупку дорогостоящих лекарств с учетом умерших пациентов

Территориальный орган Росздравнадзора по Калининградской области провел проверку в отношении регионального Минздрава по вопросу льготного лекарственного обеспечения граждан.

Проверяющие выявили, что заявка на льготное лекарственное обеспечение на 2017 год составлена без учета реальной потребности.

44% финансовых средств потрачено в 1 квартале 2017 года на лекарства, большинство из которых остаются невостребованными по состоянию на конец ноября.

Федеральный регистр больных, страдающих 7 ВЗН, не актуализирован.

В случае выезда больных за пределы территории области, в которой они проживали, в связи с изменением места жительства или на срок более шести месяцев сведения о них не исключались из регионального сегмента Калининградской области.

Областной Минздрав составлял заявки на закупку лекарственных препаратов для этой категории граждан после снятия их с учета в связи со смертью, с переездом в другие регионы в течение 2013–2017 гг., тем самым завышая фактические объемы необходимых дорогостоящих лекарств.

Контроль за исполнением заявок на лекарственные средства, изделия медназначения, специализированные продукты лечебного питания и их целевого использования не проводился.

Проверяющие выдали Минздраву предписание об устранении выявленных нарушений, а материалы проверки направили в Прокуратуру Калининградской области и УМВД по Калининградской области для принятия мер реагирования, говорится в сообщении ТО Росздравнадзора.

«Фармацевтический вестник»