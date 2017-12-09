Крупные фармкомпании заинтересованы в поддержке стартапов

Кризису продуктивности, терзающему фармотрасль на протяжении многих лет, не видно конца. Вопреки расхожему мнению, что компании просто не вкладывают достаточно средств в научные исследования, R&D бюджеты за последние 10 лет значительно выросли. Тем не менее, продуктивность в области R&D находится в состоянии стагнации, пишет информационный портал STAT.

Известный эксперт Стив Арлингтон, проработавший R&D-подразделениях нескольких крупных фармпроизводителей более 30 лет, подтверждает, что деньги в научные исследования вкладываются огромные. Но при этом, по его словам, есть факторы, замедляющие разработки инновационной продукции.

Он считает, что фармацевтические компании – это самые консервативные организации на нашей планете, не очень охотно воспринимающие новинки, пусть даже такие, казалось бы, пустячные, как электронные компьютерные приложения. В 2011 г. влиятельная компания по исследованиям применения информационных технологий в фармотрасли Primsere подготовила доклад о значительных преимуществах облачных услуг. Так вот, в 2017 г. облачная инфраструктура еще не везде полностью «принята на вооружение», несмотря на некоторые достижения.

Сложная и монолитная инфраструктура R&D вкупе с годами устоявшейся позицией менеджеров по правовым и регуляторным вопросам часто становятся причинами нежелания крупных фармкомпаний сотрудничать между собой, что, в свою очередь, приводит к задержкам в разработках инновационных препаратов. Поэтому не удивительно, что динамичные и гибкие биотехнологические стартапы наступают им на пятки. По данным аналитиков, в 2016 г. 45% доходов крупных компаний были получены за счет внешних источников. Вывод: компаниям Большой фармы необходимы стартапы, и они должны всячески стимулировать активное развитие этих небольших компаний, на которые им приходится полагаться, и расширять сотрудничество с ними.

«Фармацевтический вестник»