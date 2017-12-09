Снижение рисков при транспортировке продукции критически важно для фармотрасли

Глобализация клинических исследований и продаж специализированных лекарственных препаратов наряду с ростом применения сложных препаратов биологического происхождения предоставляют производителям огромные возможности, не говоря уже о пациентах пишет специализированный портал OutSourcing-Pharma.com. Однако современные мобильные цепи поставок таят в себе целый ряд рисков.

Одни из этих рисков со стороны не видны, другие очевидны, но игнорируются, третьи совсем новые, а четвертые еще вообще не выявлены. Независимо от вида риска, потенциальный ущерб фармпроизводителей, инвесторов и отрасли в целом от потерь при транспортировке может составлять до 1,1 трлн долл.

И хотя потери от недооценки рисков в логистике не столь прозрачны, расходы на должную поддержку каналов поставок известны. По данным ежегодного отчета Biopharma Cold Chain Sourcebook, опубликованного в журнале Pharmaceutical Commerce, в 2016 г. общие расходы на обеспечение транспортировки биофармацевтической продукции составили около 79 млрд долл., из них перевозки с соблюдением температурного режима – около 13 млрд долл. При среднегодовом темпе роста 8–9%, к 2020 г. расходы на транспортировку лекарственных препаратов с соблюдением температурного режима составят около 17 млрд долл., а общие – примерно 77 млрд долл. Всего порядка 100 млрд долл. Естественно, за такие деньги производитель хочет быть уверенным в качестве доставленного товара. Кроме того, значительная сумма расходов на перевозку лекарств должна способствовать инвестициям в логистику.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»