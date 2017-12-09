Avastin одобрен в США для лечения глиобластомы

Genentech, входящая в группу компаний Roche, объявила о получении полного одобрения от регуляторов США на применение препарата Avastin у взрослых пациентов с глиобластомой, прогрессирующей после предыдущей терапии, сообщает PharmaTimes.

Препарат был одобрен по ускоренной процедуре в 2009 г. на основании данных КИ II фазы, продемонстрировавших уменьшение опухолей, как минимум, наполовину от исходного размера у 28% пациентов.

Полное одобрение было основано на совокупности доказательств эффективности применения Avastin (bevacizumab) при глиобластоме, включая данные КИ III фазы EORTC 26101.

Хотя в исследовании не удалось достичь первичной конечной точки – увеличения общей выживаемости – при применении Avastin в комбинации с химиотерапией препаратом lomustine, терапия с применением Avastin увеличивала время до прогрессирования заболевания или смерти пациента по сравнению только с химиотерапией (медианное значение выживаемости без прогрессирования – 4,2 мес. по сравнению с 1,5 мес.).

Также большее число пациентов среди тех, кто принимал кортикостероиды на исходном уровне (50%), смогли полностью прекратить прием кортикостероидов в период лечения в группе Avastin по сравнению с контрольной группой (23% и 12%, соответственно).

Теперь Avastin одобрен в США по девяти показаниям при шести различных типах рака.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»