Объем аптечных продаж Apteka.ru превысил 50 млн упаковок

Сервис Apteka.ru представляет аналитические данные за ноябрь.

В ноябре 2017 объём аптечных продаж через сервис Apteka.ru превысил 50 млн упаковок с момента запуска сервиса.

Группы «Гигиена и косметика» и «БАДы» выросли на 0,6% и 0,5% соответственно, при этом доля наиболее популярной группы «Лекарственные средства» снизилась на 1,1% в упаковках по сравнению с октябрём и составила 55,2%.

Среди всех подгрупп по-прежнему лидирует «Пищеварительный тракт и обмен веществ». Доля данной подгруппы в общем объёме аптечных продаж Apteka.ru в упаковках увеличилась на 0,12% и составила 6,9%. При этом подгруппу «Сердечно-сосудистые препараты» по итогам ноября отделяют от первого места лишь 14 проданных упаковок.

Если говорить о еженедельных данных, то на 48 неделе (с 27.11 по 03.12) зафиксирован прирост продаж в упаковках через сервис Apteka.ru по группам «Лекарственные средства» +0,3%, «Мама и малыш» +6%, «Медицинские приборы» +7,5% и «Диета, спорт, питание» +13,4%.

Среди самых востребованных подгрупп наибольший прирост продаж в упаковках показала подгруппа «Дыхательная система», относительно 47 недели +5%.

В группе «Лекарственные средства» лидером аптечных продаж в упаковках через сервис Apteka.ru стал флуконазол (МНН), ранее занимавший четвёртую позицию, относительно предыдущей недели прирост составил 16%. Перекись водорода по-прежнему на втором месте с приростом 12%.



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«Фармацевтический вестник»