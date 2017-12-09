Павел Тё сообщил о продаже «Столичных аптек»

Совладелец Capital Group Павел Тё продал «Столичные аптеки», приобретенные у московского правительства за 5,67 млрд рублей в августе 2016 года, пишет rns.online.

«Этот проект для нас закончен. Мы вышли из этого проекта. Мы приобрели этот проект, сделали его эффективным и продали», — сказал Тё журналистам. По его словам, сделка была закрыта осенью текущего года.

Компания «Миттен» (структура компании Capital Group) приобрела государственную сеть «Столичные аптеки» в конце августа 2016 г. – в общей сложности 185 объектов, в том числе 182 аптеки, из которых на момент приватизации работала только 101, и три вспомогательных помещения, включая офис. По словам новых хозяев, предприятие имело статус убыточного. Как пояснили «Фармвестнику» в компании «Столичные аптеки», совладелец Capital Group Павел Тё действительно вложил в приобретение огромного убыточного актива собственные средства.

«Фармацевтический вестник»