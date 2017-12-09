Минздрав утвердил новые рекомендации по определению потребности в наркотических обезболивающих средствах

Минздрав России приказом №913 от 16.11.2017 г. утвердил новые методические рекомендаций по определению потребности в наркотических средствах и психотропных веществах, предназначенных для медицинского применения. Документ применяется для определения годовой региональной потребности в таких препаратах медицинских и иных организаций.

С принятием этого документа отменяется приказ Минздрава №131 от 27.03.2017 г. «Об утверждении методических рекомендаций по определению потребности в наркотических средствах и психотропных веществах, предназначенных для медицинского применения».

В приложениях к Методическим рекомендациям приводятся:

примерная номенклатура наркотических лекарственных препаратов;

таблица расчета коэффициента распределения наркотических лекарственных препаратов по лекарственным формам для пациентов со злокачественными новообразованиями, терминальной стадией ВИЧ-инфекции (СПИД), иными неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях;

таблица расчета рекомендуемого коэффициента распределения наркотических лекарственных препаратов, применяемых для терапии умеренной и сильной боли в соответствии с рекомендациями ВОЗ, по международным непатентованным наименованиям для пациентов с указанными заболеваниями.

Рассчитанная потребность в наркотических лекарственных препаратах может отличаться от фактической потребности в конкретных наименованиях наркотических лекарственных препаратов для различных видов медицинских организаций.

Расчет фактической потребности в конкретных наименованиях наркотических лекарственных препаратов рекомендуется осуществлять на основании расчетной потребности или на основании расчетной потребности с учетом сравнения ее с данными о фактическом либо максимальном фактическом потреблении наркотических лекарственных препаратов за предыдущий год (годы).

Методические рекомендации подготовлены в рамках исполнения пункта 9 плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации №1403-р от 01.07.2016 г.

«Фармацевтический вестник»