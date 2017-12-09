Скворцова стала почетным профессором МГУ

Ректор Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий наградил министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову званием почетного профессора МГУ. Скворцова, в свою очередь, наградила Садовничего медалью за заслуги перед отечественным здравоохранением.

Как сообщили в Минздраве, церемония награждения состоялась на торжественном собрании в честь 260-летия истории становления медицины в МГУ, 25-летия воссоздания медицинского образования в классических университетах России, а также пятилетия создания Медицинского научно-образовательного центра в МГУ.

Садовничий наградил Скворцову званием почетного профессора МГУ «за выдающийся вклад в развитие неврологии и нейрофизиологии и плодотворное сотрудничество с МГУ». Скворцова, в свою очередь, наградила его медалью за заслуги перед отечественным здравоохранением.

В сентябре 2017 года губернатор Кемеровской области Аман Тулеев наградил 23 сотрудников московской Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ, где он более месяца проходил реабилитацию после операции на позвоночнике, которая была сделана в Германии.

А в ноябре бывший гендиректор НМИЦ онкологии Михаил Давыдов наградил президента Чечни Рамзана Кадырова Золотой медалью им. Н.Н. Блохина.

Источник: Минздрав России

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