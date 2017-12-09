АФК «Система» требует с «Роснефти» и «Башнефти» 330 млрд рублей

АФК «Система» Владимира Евтушенкова, владеющая сетью клиник «Медси», подала иск против НК «Роснефть» и подконтрольной ей «Башнефти» о возмещении ущерба в размере 330,5 млрд рублей. Накануне «Башнефть», с которой «Система» судится с начала мая 2017 года, увеличила свои совокупные исковые требования к корпорации Евтушенкова до сопоставимых 302,2 млрд рублей.

В сообщении АФК говорится, что весь 2017 год «Роснефть» и «Башнефть» предпринимают «заведомо недобросовестные действия с целью неосновательного обогащения ответчиков и разрушения корпоративной стоимости АФК «Система», доведения корпорации до банкротства, нанесения ущерба ей, ее акционерам и кредиторам». Чтобы защитить интересы корпорации, ее сотрудников, партнеров и акционеров и возместить ущерб, «Система» решила обратиться в Арбитражный суд Москвы. В общей сложности она требует от своих оппонентов 330,5 млрд рублей.

В четверг, 7 декабря, «Башнефть и «Роснефть» подали в Арбитражный суд Башкирии иск к «Системе» и компании «Система-инвест» на 131,6 млрд рублей. Во столько оцениваются дивиденды, полученные корпорацией от «Башнефти» в 2009–2014 годах. На фоне этого требования стоимость ценных бумаг АФК «Система» на Лондонской фондовой бирже снизилась до $3,18, что на 20,1% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков назвал действия «Роснефти» «акцией устрашения».

Этот иск добавился к предыдущему делу – о возмещении убытков на 136,3 млрд рублей, которые понесла компания «Башнефть» в результате ее реорганизации в 2014 году. С начала рассмотрения этого иска, в мае 2017 года, АФК уже дважды объявляла о техническом дефолте, а акции принадлежащих «Системе» компаний были арестованы. Среди них и 100% акций ГК «Медси».

В то же время «Система» и «Медси» продолжают инвестировать в расширение сети клиник. В августе группа приобрела 100% санкт-петербургской клиники Medem, бенефициар которой – бывший министр связи и информатизации Леонид Рейман. Месяцем позже стало известно о покупке «Медси» 60% пермской «Клиники здоровья «Медлайф». Также в III квартале начала работу новая семейная клиника «Медси» в Москве площадью около 4 тысяч кв. м. За девять месяцев отрицательная прибыль от инвестиций группы достигла 785 млн рублей.

АО «ГК «Медси» является одним из крупнейших медицинских холдингов на российском рынке коммерческой медицины. В сеть входят 19 клиник в Москве и области, три клинико-диагностических центра в Москве, 12 региональных клиник, две клинические больницы, два санатория, служба скорой медицинской помощи, департамент семейной медицины, медицинский велнес-центр и 70 медпунктов в регионах. В 2016 году выручка группы достигла 9,4 млрд рублей. С этим показателем «Медси» оказалась на третьей строчке ежегодного рейтинга Аналитического центра Vademecum «ТОП100 частных многопрофильных клиник России».

Источник: АФК «Система»

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