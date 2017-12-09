Около 30 видов гормональных препаратов будут производить на заводе в Тюменской области АФК «Система» требует с «Роснефти» и «Башнефти» 330 млрд рублей » Лекарства в Украине будут регистрировать без экспертизы Срок регистрации иностранных медицинских препаратов в Украине сократится в разы. Об этом сообщила директор Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины Татьяна Думенко, передает УНН. Она отметила, что теперь иностранным фармацевтическим компаниям будет проще зайти на отечественный рынок. Так, стоимость процедуры регистрации генерического лекарственного препарата уменьшится почти в 10 раз. Процесс регистрации будет занимать 17 дней вместо 90. Также, вместо повторной экспертизы лекарств в Украине будут признавать решения регуляторных агентств США, Европы, Канады и других стран. «Время подготовки досье для подачи в Центр тоже сокращается. Это уже привилегии бизнеса, поскольку не нужно переводить значительную часть документов, не нужно делать другие технические вещи, которые, по нашей информации, забирали от месяца до трех», – рассказала глава ГЭЦ. unn.com.ua