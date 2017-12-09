Около 30 видов гормональных препаратов будут производить на заводе в Тюменской области

Стоимость проекта составит 3,5 млрд рублей

Около 30 видов гормональных препаратов будет производиться на новом заводе в Тюменской области, который станет единственным в России предприятием, специализирующемся на выпуске данной продукции. Объем инвестиций в проект составит 3,5 млрд рублей, сообщил в пятницу президент компании «Фармасинтез» Пуния Викрам Сингх в ходе заседания совета по улучшению инвестиционного климата при главе региона.

«Мы планируем производить на предприятии 30 видов гормональных лекарственных препаратов. Мы закончили проект строительства завода стоимостью 3,5 млрд рублей. Скоро мы получим разрешение на строительство», — сказал он.

В рамках совета президент компании и губернатор Владимир Якушев подписали соглашение о расширении сотрудничества в химико-фармацевтической промышленности. «Мы заинтересованы в приходе новых инвесторов в регион, готовы оказывать им комплексную государственную поддержку и, действительно, приветствуем всех, кто выбирает сегодня Тюменскую область для инвестирования и работы с нами», — отметил Якушев.

Ранее сообщалось, что новое импортозамещающее производство в Тюменской области станет одним из самых современных в мире. В рамках проекта предусматривается строительство производственного корпуса площадью 6 тыс. кв. метров, создание цеха опытного производства площадью 350 кв. метров и автоматизированного склада. Начало выпуска препаратов намечено на 2020 год, срок окупаемости проекта — 5,5 лет. Проект реализуется при поддержке правительства региона.

ТАСС