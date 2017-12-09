Калининградская область ждет новых инвесторов с фармацевтическими проектами

7 декабря 2017 года в Москве состоялся деловой завтрак, посвященный вопросам локализации фармацевтических производств в российских регионах.

Участие в дискуссии приняли представители ведущих отечественных и зарубежных компаний фарминдустрии. Калининградскую область на деловом завтраке, организованном международным консалтинговым холдингом KPMG, представлял генеральный директор АО “Корпорация развития Калининградской области” Владимир Зарудный и руководитель представительства региона при правительстве РФ Александр Деркач.

Он рассказал о новых инвестиционных возможностях Калининградской области, которые открываются в связи с принятием поправок к закону об Особой экономической зоне на территории региона. Одна из них — снижение инвестиционного порога для проектов в сфере здравоохранения до 10 млн рублей, прокомментировали в Калининграде сегодня, 7 декабря 2017 года, собкору в АО “Корпорация развития Калининградской области”. При этом данную сумму необходимо вложить в экономику региона в течение трех лет. Статус резидента калининградской ОЭЗ компании получают с момента регистрации юридического лица в регионе. Он дает такие преимущества, как освобождение от налога на прибыль, на имущество, землю. Так называемые социальные платежи резидентов сокращены с 30% до 7,6%.

Калининградская область сегодня привлекательна для инвесторов, по словам главы Корпорации развития, не только минимальными фискальными издержками, но и промышленными площадками, обеспеченными инженерной, транспортной инфраструктурой и свободными энергетическими мощностями. Уже сегодня Корпорация подписала соглашения с тремя инвесторами о начале промышленно-производственной деятельности на территории индустриального парка «Храброво». Еще два находятся находятся на стадии подписания.

«Власти региона заинтересованы в развитии фармацевтических производств на территории Калининградской области. Фармакология, проекты по разработке и применению новейших медицинских технологий — один из приоритетов промышленной политики правительства области. На территории региона уже действует индустриальный парк «Экобалтик» (Ред. — на фотографии), на площадке которого работает завод по производству известного многим препарата мирамистина. В следующем году рядом с ним начнется строительство завода по производству медицинского оборудования. Объем инвестиций в проект составит 14 млн долларов США, из них 20% планирует профинансировать южнокорейская корпорация Nepes», — рассказал Владимир Зарудный из Калининграда.

После презентации он ответил на вопросы представителей фармацевстических компаний и экспертов рынка. Многие из них проявили заинтересованность в сотрудничестве с регионом и дальнейшем развитии деловых отношений.

kgzt