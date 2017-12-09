Все акции «Микрогена» передаются Госкорпорации Ростех

В рамках реализации предусмотренных законодательством России юридических преобразований завершена реорганизация ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России в форме преобразования в акционерное общество. Никаких изменений в работе предприятия юридическое преобразование не произведет.

Изменение формы собственности состоялось в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.03.2015 г. №139 «Об имущественном взносе Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех». Документ предусматривает преобразование федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген» Министерства здравоохранения Российской Федерации в акционерное общество.

Все акции АО НПО «Микроген» находятся в федеральной собственности и передаются в качестве имущественного взноса Российской Федерации Госкорпорации Ростех. Предприятием получены документы, подтверждающие государственную регистрацию акционерного общества «Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген» (АО «НПО «Микроген»). Генеральным директором акционерного общества «Микроген» назначен Кирилл Гайдаш, ранее временно исполнявший обязанности генерального директора ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России.

«По большому счету никаких изменений в работе «Микрогена» не произойдет: он остается под управлением холдинга «Нацимбио», Кирилл Гайдаш продолжит по-прежнему возглавлять предприятие. Изменение организационной формы или производственных процессов в связи с изменением юридической формы не произойдет», – заявил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

gmpnews