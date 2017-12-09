О соблюдении испытательными лабораториями требований пункта 19 критериев аккредитации

В связи с поступающими обращениями аккредитованных лиц, Росаккредитация информирует о следующем:

Работники испытательной лаборатории (центра), не отвечающие требованиям пункта 19 критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации» (далее – критерии аккредитации), не имеют права подписания протоколов исследований (испытаний) и измерений, а также журналов/листов регистрации результатов исследований (испытаний) и измерений в случае, если эти журналы/листы являются единственными итоговыми документами о результатах исследований (испытаний) и измерений.

Допускается подписание работниками, не отвечающими требованиям пункта 19 критериев аккредитации, записей в журналах/листах регистрации результатов исследований (испытаний) и измерений, не являющихся единственными итоговыми документами о результатах исследований (испытаний) и измерений, при условии подтверждения указанных записей подписью лица, отвечающего требованиям пункта 19 критериев аккредитации (наставника). Порядок подтверждения записей со стороны наставника и его ответственность за итоговый результат исследований (испытаний) и измерений должны быть регламентированы документами системы менеджмента испытательной лаборатории (центра).

gmpnews