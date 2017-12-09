Игорь Васильев: «Нанолек» закроет потребность России в вакцине от полиомиелита на 2017 год

Сегодня глава Кировской области Игорь Васильев и президент ООО «Нанолек» Владимир Христенко посетили биомедицинский комплекс «Нанолек» в Оричевском районе. Поводом для визита стало производство последней в этом году серии вакцины против полиомиелита, которая закроет потребность России в этом препарате до конца 2017 года. Пациенты по всей стране уже получают вакцину, которую производят в Кировской области.

Биотехнологическое производство «Нанолек» в Кировской области было открыто в ноябре 2016 года. В новом корпусе установлены две производственные линии мощностью 42 миллиона единиц преднаполненных шприцов и 35 миллионов единиц флаконов в год. Первым лекарственным препаратом, выпущенным на производстве, стал «Полимилекс». Это первая отечественная вакцина полного цикла от полиомиелита. Профилактика опасного заболевания включает в себя обязательную вакцинацию и ревакцинацию всех детей, согласно Национальному календарю прививок.

Игорь Васильев и Владимир Христенко провели на заводе рабочую встречу, где обсудили перспективы развития биомедицинского комплекса в регионе. Напомним, «Нанолек» должен стать ядром биотехнологического промышленного кластера, который формируется в Кировской области по распоряжению Игоря Васильева.

– Всего год назад мы открывали это производство, а сейчас уже дети по всей стране получают вакцину, произведённую здесь, в Кировской области. Это отличный результат, – считает Игорь Васильев. – Сегодня у предприятия хорошие перспективы выхода на международные рынки, для начала это страны СНГ. Развитие на базе «Нанолека» кластера позволит создать дополнительные рабочие места, а региону – получить дополнительные налоги от деятельности предприятия. Со своей стороны, мы сделаем всё, чтобы предприятия Кировской области, такие как «Нанолек», становились максимально заметными на карте Российской Федерации, – сказал глава региона.

В свою очередь президент ООО «Нанолек» Владимир Христенко рассказал, что планируется расширение производства лекарственных препаратов для Национального календаря прививок. Речь идёт о вакцине от ветряной оспы и ротавирусной инфекции.

– Мы себя видим стратегическим партнёром государства в области обеспечения календаря профилактических прививок. В следующем году мы готовы произвести 4 миллиона доз моно- и комбовакцины, содержащей инактивированный полиомиелитный компонент, тем самым полностью удовлетворив и потребности 2018 года. Мы не ограничиваемся этой темой, а развиваем множество и других направлений. Будем расширять номенклатуру продукции, выходить на новый рынок, в том числе на экспорт.

«Нанолек» реализует проект по производству вакцины с 2012 года. За пять лет компания провела клинические исследования безопасности, качества и эффективности вакцины, завершила регистрацию препарата. Кроме того, «Нанолек» производит пятикомпонентную вакцину Пентаксим, в составе которой полиомиелитный компонент. На сегодняшний день компания произвела и поставила для нужд Национального календаря профилактических прививок 0,4 млн доз моновакцины и 1,1 млн доз пятикомпонентной вакцины.

kirovreg