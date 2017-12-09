AstraZeneca локализует в РФ десять препаратов в рамках СПИК

В рамках СПИК компания AstraZeneca намерена в течение трех лет (до 2020 года) локализовать производство 10 лекарственных препаратов, из них 6 не имеют аналогов в России. В соответствии с текущим графиком локализации, на коммерческий рынок эти лекарственные препараты начнут поступать с конца 2019 года, рассказала генеральный директор AstraZeneca, Россия и Евразия, Ирина Панарина на встрече с журналистами отраслевых и федеральных изданий.

Одним из этих локализованных препаратов станет осимертиниб – таргетный ингибитор тирозинкиназы EGFR, предназначенный для лечения немелкоклеточного рака легкого (НМЛР) с положительным статусом мутации T790M. Препарат будет выпускаться на заводе компании в индустриальном парке «Ворсино» (Калужская область), производственная линия уже прошла испытания и готовится к запуску.

«В мире есть только две другие площадки, способные производить этот таргетный препарат. Это Швеция и Китай, теперь еще Россия. Мы стали третьими в мире, кто будет выпускать осимертиниб», — отметила Ирина Панарина. Это свидетельствует о высоком значении российского рынка для фармкомпании, подчеркнула она.

В октябре 2017 года AstraZeneca стала первой фармкомпанией, подписавшей специальный инвестиционный контракт (СПИК). В рамках специнвестконтракта фармпроизводитель намерен дополнительно инвестировать более 1 млрд рублей в модернизацию и организацию российского производства препаратов для лечения социально-значимых заболеваний.

Около 80% реализуемой на территории РФ продукции компании AstraZeneca уже производится локально. На сегодняшний день 1,5 млн российских пациентов пользуются лекарственными препаратами AstraZeneca. К 2025 году компания намерена вывести 14 новых препаратов и более 14 новых показаний, цель компании — к 2025 году улучшить жизнь 6 млн российских пациентов.

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