AIPM просит принять оперативные меры в отношении патентных прав на ЛП

Ассоциация международных фармпроизводителей (AIPM) попросила ФАС принять оперативные меры по фактам введения в оборот в России воспроизведенных лекарств (дженериков) в период, когда не истек срок действия патентов на оригинальные препараты. Соответствующее письмо организация направила руководителю ведомства Игорю Артемьеву. В нем указывается, что в ноябре этого года в Московской и Ростовской областях, а также Ставропольском, Пермском и Камчатском краях, Мордовии и Москве прошли девять тендеров на поставку дженериков на основе действующих веществ сунитиниб и дазатиниб (противоопухолевые средства, патенты на которые принадлежат Pfizer и Bristol-Myers Squibb). Общая сумма контрактов, которые должны быть заключены в конце декабря и начале января, составляет почти 218 млн руб.

Как указано в письме AIPM, основным поставщиком на указанных торгах было ООО «Мамонт фарм», аффилированное с экс-владельцем пакета акций в фармкомпании «Натива». «Натива» регистрировала несколько аналогов препаратов, находящихся под патентной защитой, из-за чего с ней в настоящее время судятся Pfizer, Bristol-Myers Squibb, Novartis, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca и Celgene.

Проблема приобрела в России системный характер, считают в AIPM. Ранее ассоциация уже обращалась в ФАС с просьбой обратить внимание на факт регистрации дженериков в период действия патентов на оригинальные препараты. В августе служба ответила AIPM, что нарушение прав патентообладателей может возникнуть, только если дженерики поступят в обращение или будут предложены к продаже, что может являться нарушением закона о защите конкуренции.

По данному письму, в ФАС сообщили, что обращение о проведенных тендерах на поставку дженериков во время действия патентов на оригинальные лекарства находится на рассмотрении.

По словам представителя Bayer Ирины Лавровой, компания обеспокоена сложившейся ситуацией, так как она снижает уровень доступности инновационных препаратов для пациентов, а также негативно влияет на инвестиционный климат в России. Гендиректор AstraZeneca в России и Евразии Ирина Панарина отмечает, что компания вкладывает в исследования и разработку новых молекул около $6 млрд, что составляет более 25% ее годовой выручки. «Неправомерное использование наших патентных прав мы расцениваем как серьезную угрозу и отстаиваем наши права в суде»,— отмечает госпожа Панарина.

Заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков уверен, что суды по подобным спорам займут сторону владельцев патентов. Но при этом, говорит он, отменить уже заключенные контракты невозможно, так как расчеты уже произведены и препараты поставлены. «Каждый год эта ситуация будет повторяться, поскольку выгоды поставщика существенно превышают его возможные потери в судах»,— объясняет господин Глушков.

gmpnews